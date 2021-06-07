▲ 恒生推「Virtual+」商業戶口 遙距開戶、首兩年免服務月費

恒生銀行 （00011） 宣布，推出全新的「Virtual+」商業戶口，提供網上及流動理財服務優惠費用，以便初創企業或生意剛起步的中小企享用簡易快捷的數碼商業銀行服務。 新客戶開立「Virtual+」商業戶口可享一系列優惠，包括豁免首兩年服務月費，期間無需維持最低戶口結餘，並可享支薪服務費用豁免、開戶行政費半免及經「轉數快」收付款手續費優惠。

恒生全新「Virtual+」商業戶口讓企業可以全天候透過網上申請開戶，在網上遞交所需文件﹑完成實時電子身份驗證及電子簽署後，最快3個工作天即可成功開立戶口，以數碼商業銀行服務為主導，同時可享用商務理財中心及在線通訊等多渠道服務，兼得數碼便利及實體銀行服務全面支援。恒生是全港首間商業銀行將電子簽署功能加設於遙距開戶服務，並將支援範圍擴闊至最多5名股東的公司，客戶反應相當理想，推出後首個星期的遙距開戶申請數目增加約3成。

除了遙距開戶服務外，恒生商業銀行亦積極支持及為合資格的初創公司，提供度身訂造的營商和銀行財務方案，例如不同種類的優先批核貸款，讓他們更安心專注拓展公司核心業務。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，恒生了解中小企和初創企業營運的困難和需要，致力透過金融科技優化數碼商業銀行服務，並將之應用於全新的「Virtual+」商業戶口，無縫結合線上方案和線下的商務理財中心網絡，希望以最適切的服務和產品，協助初創企業客戶把握經濟反彈的機遇，令企業邁向成功。

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編輯：吳敏芳