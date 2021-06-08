【職場熱話】上班一星期 想轉工辭職 又怕被老闆為難 如何是好？

工作試用期除了是公司考驗員工適不適合職位以外，也是員工對公司考核。不少人覺得公司與預期不相符就會在試用期內提出辭職。近日有網民於網上討論區發文詢問，如何能在試用期辭職又能做到「好嚟好去」。

網民經歷：

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有網民建議樓主不要想太多，一到公司就有禮貌地請辭，感謝老闆給工作機會，下午就請同事吃下午茶，臨走就和大家說再見。樓主不必太介懷，網民指人望高處是再正常不過的事。

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樓主後來指老闆為了請他，還特意出高月薪，催促他接受工作，令他覺得辭職鐵定會被留難。所以網民就覺得他還是下午四五點才遞信好了，免得一整天不自在。

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責任編輯：張瑋婷