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【電動車】日本車企研發預算創新高　積極開發電動車

商業 17:20 2021/06/07

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據日經中文網報道，日本車企的研發費用於2021年度將創歷史新高。（法新社資料圖片）

不少行業去年深受新冠肺炎疫情影響，擱置擴充、發展計劃，日本汽車業亦不例外。今年日本汽車業的研發費用卻創新高，反映對前景看法轉積極。

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據日經中文網報道，日本車企的研發費用於2021年度將創歷史新高。6間主要車企將投入合計2.8萬億日圓（約1900億港元） ，按年增長7％。報道指，研發費用主要用於純電動汽車（EV）等的開發。

加上全球企業「淨零碳排放」的趨勢持續，日本政府也設下目標減少溫室氣體排放，估計此亦推進日本車企在取消引擎方面的技術開發。
    
6間車企包括豐田、日產汽車、本田、馬自達、SUBARU和三菱汽車。雖然他們去年的計畫受疫情影響，但今年卻轉向積極姿態。

豐田和本田兩家企業均公布純電動汽車等「零排放汽車」的中期銷售目標，今後將進入正式開發具體產品品的階段。

豐田計劃投入1.16萬億日圓(約821億港元)的研發費，計劃在2030年在全球銷售200萬輛純電動汽車和燃料電池車。2025年則會推出合共15款純電動汽車。
    
本田亦將以純電動汽車為核心，在6年內投入5萬億日圓（約3540億港元）研發費用。

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責任編輯：葉泳珊

 

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