【金融科技】港府疫下創1,000個金融科技職位 正研究數碼貨幣應用於跨境支付

財經事務及庫務局局長許正宇今日（7日）交代本港推廣金融科技的最新進展，指港府就監管虛擬資產服務提供者的發牌制度所作的諮詢已於今年上半年完成，諮詢總結剛於5月公布，現時著手草擬修訂條例草案，期望在下個立法年度將條例草案提交立法會審議。

他指，港府去年推出「抗疫基金金融科技人才」計劃，創造了1,000個全職職位，並推展「在職金融從業員金融科技培訓計劃」，促進金融從業員在其專業領域上應用金融科技，並舉辦了研討會協助證券業界對金融科技更深入了解。

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另外，金管局繼續和中國人民人銀行合作，推動連接兩地之間的貿易金融區塊鏈平台，為兩地進出口商提供更便利的貿易融資服務；並和泰國中央銀行、阿拉伯聯合酋長國中央銀行和中國人民銀行正研究央行數碼貨幣在跨境支付中的應用，以提升金融基建處理跨境支付方面的能力。

在「轉數快」二維碼繳付政府帳單的服務，已於去年12月起擴展至公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署的指定繳費櫃枱及自助服務機服務，並將於明年起進一步擴展至政府網頁上需繳費的服務。此外，金管局正就建立「商業數據通」進行概念驗證工作，使銀行與企業之間的數據流動更安全有效，方便中小企業取得融資等服務。

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責任編輯：潘曉豐