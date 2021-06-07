【火箭咁快】美研用商用火箭空投送貨　飛往日本沖繩僅半小時

綜合外電報道，美國空軍正擴大一項小型開發計劃，研究利用可重複使用的商用火箭，如SpaceX火箭，進行定點著陸及空投送貨等。目標在1小時內，將100噸重的物資快速地運送至世界上任何地方。

該專案試驗軍事計劃名為「火箭貨運」（Rocket Cargo），美國空軍已在2022年的預算中，申請4,790萬美元（約3.7億港元）作有關研究。此前，美國軍事運輸司令部亦透露，已於2020年3月與SpaceX公司簽署了相關合作研發協議。

報道指，美國空軍研究實驗室（AFRL）在預算提案中寫道，「火箭貨運項目將展示新的軌道和飛行方式來運行大型火箭，以及在條件嚴苛的地點降落火箭的能力，並設計和測試用於空投的可彈出吊艙」。美軍現有最快的貨運方式，透過 C-17「全球霸王III」（ Globemaster III） 重型運輸機，時速約800公里，由加州飛到日本沖繩約12小時。若在成功研究以火箭運送，最多只要約30分鐘。

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該Rocket Cargo計劃由美國太空部隊主導，會重點研究讓火箭降落在各種非傳統材料表面的適應能力、為其設計專屬貨艙並可以做到快速裝卸，以及在火箭上進行空投物資等項目。

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責任編輯：張寶燕