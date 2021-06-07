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【大行點睇】瑞銀睇好萬洲回購計劃　指其現價估值是自2017年以來最低　料其短綫勢獲重估

股樓投資 16:13 2021/06/07

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瑞銀發表報告表示，對於萬洲國際(00288) 公布擬以每股7.8元回購13%股份，合共涉資149.52億元，該行假設回購代價中自有資金佔30%，而貸款則佔70%而言，料將產生約6,000萬美元淨利息支出，2021至2022年度每股盈利則提升約10%。

報告指，萬洲現價估值是自2017年以來最低，主因疫情打擊其去年業績，但該行料其業績將自今年第二季逐步出現復甦，公司亦目標今年業績有望回復至2019年度的水平。該行相信，長線而言萬洲於市佔率及毛利率有很大上升空間，短線料市場會對其重新評級，重申「買入」評級，目標價11元。

大行對萬洲評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

萬洲國際（00288） 港股
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