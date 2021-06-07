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打針買樓有折扣　啟德「尚‧珒溋」新增優惠　已接種疫苗即獲額外折扣1%

股樓投資 16:16 2021/06/07

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為響應政府呼籲，不少企業以不同方式鼓勵市民接種新冠疫苗，其中合景泰富（01813）及龍湖集團（00960）合作發展的啟德「尚‧珒溋」日前新增「已接種新冠疫苗人士優惠」，為已接種一劑或以上疫苗人士，提供額外1%的折扣優惠。以最新一張價單，即6A號價單為例，價單定價約12,600,400元至34,807,600元，若買家使用「已接種新冠疫苗人士優惠」，料可節省涉12.6萬至34.8萬元。 

3房示範單位的相片

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龍湖集團香港營銷總監黃少鴻說：「我們一直感謝醫護人員於疫情期間盡心盡力守護香港，故項目自去年四月起一直提供『醫護人員置業折扣』（售價之1%折扣），為了鼓勵香港市民接種疫苗，現將優惠擴展至已接種新冠疫苗的人士，以感謝市民為個人、親友及社區健康的付出。」 

合景泰富集團海外拓展部香港區總經理蘇維文說：「凡買家已完成接種一劑或以上的新冠疫苗，可享『已接種新冠疫苗人士優惠』（售價之1%折扣）。我們希望透過今次優惠，提升疫苗接種率，以保障社區健康。防疫工作，你我有責，接種疫苗是對抗新冠病毒的重要措施，不但可預防個人受感染，更可防止病毒在社區擴散，我們展望新冠病毒能儘早被撃退，社區早日回復正常。」 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 疫苗 尚‧珒溋 合景泰富 龍湖集團（00960）
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