【港元定存】中資行輪流鬥加港元存息 硬撼iBond兩厘保底息

▲ 集友與南商輪流鬥加港元定存息，兩行的存息更高於拆息。

6月開局踏入第2周，中小銀行繼續上調港元定期存款息率，今天（6月7日）集友微加半年及1年存息0.05厘，如以1年期計，新報0.45厘。而上周五（4日）南商亦調升1年長息0.1厘，新息率報0.65厘，雖不及同期高息王的0.7厘，但兩間中資行的1年存息皆已高於同期拆息不足0.4厘，在牌面上鬥蝕息搶存。專家預計，中小業界輪流鬥加息，為半年結早作備戰。

事實上，近期已有4間中小行猛出招，最矚目的是信銀國際推俗稱「打針有獎」的特惠息，1個月享1厘。此外，Tom集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLab Bank），亦加短存息。

經新一輪加息浪潮，目前比拼短中長息榜，先說1個月短存，信銀國際於上周二（6月1日）推出「齊心抗疫定存優惠」，由即日起至9月30日止，所有新舊客戶，親臨旗下任何一間分行，出示已完成接種兩劑新冠疫苗的有效證明，再以新資金敘造1個月定期存款，可享1厘年利率優惠，入場費由1萬元起。如以上限為20萬元計，可賺息167元。

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現時此短存有三冠王，因滙豐及中銀香港 （02388） 齊享1厘，跟信銀國際看齊，但兩間發鈔行皆要求先把指定外幣作兌換，才享最高息。

至於3個月存息，滙立日前曾勁加此短存0.15厘，新息率報1厘，穩守三甲之列。反觀騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），維持0.85厘，只能屈居第4。而冠絕全城仍為富邦的3.28厘，及緊接其後的工銀亞洲3厘，在牌面上跑贏iBond （新上市編號︰04246） 的兩厘包底息。

港元定存最高3.28厘【下一頁】

半年期則以信銀國際的0.75厘居首。1年期也有雙冠王，小米牽頭的虛擬銀行天星（Airstar Bank）及富融齊享0.7厘。論及本周焦點，是兩大投資熱點鎖資逾數千億元，惟今天拆息表現仍參差，升跌不一，凸顯銀行在水浸下，絕未有水緊之憂。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安說，本周五（11日）截止認購的iBond，料吸引約60萬人入票。信誠證券聯席董事張智威預計，官債凍資600億元，連同明天（8日）截票的熱爆IPO時代天使 （新上市編號︰06699） ，料凍結資金逾4,600億元，股債兩大焦點投資合共抽資約5,200億元。然而，業界指時代天使鎖資下周一（14日）開始回籠，iBond亦最快於6月21日退款，遂料市面銀根絕不緊張，料大小銀行毋須急於鬥加息撲水搶存。

順帶一提，中資行高層解釋首創「息誘打針」的底蘊，信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉表示，該行植根在港近百年，與本港同步成長。面對新冠病毒持續打擊經濟，一直不遺餘力為客戶提供多項支援措施，與社會共同抗疫。為響應政府鼓勵市民接種疫苗，特別推出1厘定期存款優惠，冀能合力提高疫苗接種率，創造更有利條件，推動經濟全速復甦。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源