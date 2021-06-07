【異動股】康希諾吸入式疫苗正申請緊急使用 全日急升逾7%

近日，中國工程院院士陳薇於一個論壇中透露，其團隊與康希諾生物（06185）合作研發的腺病毒載體霧化吸入式疫苗正在申請緊急使用，消息帶動康希諾造好，午後一度升逾一成至355元，現升7.8%，報345元，成交9.4億元。

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商務部外貿部長李興乾指，內地將會透過「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）向海外供應1000萬劑內地疫苗。目前，內地已有4種疫苗獲准於內地上市，當中，國藥、科興疫苗已獲世衛批准緊急使用。他表示，將會支持國藥、科興、康希諾以自營方式出口疫苗，亦歡迎有需求的國家及國際組織直接與有關企業接洽。

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其他疫苗概念股方面，國藥（01099）全日升4.9%，收報27.85元；開拓藥業（09939）升2.3%，收報56.25元，復星醫藥（02196）升1.7%，收報61.55元。

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