【樓市熱話】市區新盤放租 222呎租金13.5K 網民嫌床都放唔落 「好似監倉」

近年不少樓盤主打面積細小的納米樓，業主容易上車，不過擺放傢俬則甚考功夫。最近有網民在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」上發帖，放租何文田瑧樺Studio Flat，租金1.35萬元，結果引來不少負評，被網友形容為「放得床嚟放唔到枱」及「好似監倉」。

根據帖文顯示，讓放租單位的資料如下：

何文田瑧樺Stuio, 全新樓

實用222呎，放13.5k

業主自讓免佣，必須要有收入證明

只長租，不短租

出租單位圖片：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

此帖惹來不少網友負評，大部份認為單位面積太細，放不下傢俬，租金1.35萬元並不值。

呢間屋嘅好處係有露臺有會所。但係實際面積真係實在太細，根本就唔應該係人住嘅。就算一個人住都嫌細，合理價格應該是七八千吧。

香港真係唔係比人住，唔怪得怨氣沖天

無知一問，有咩人會比得起13.5k租而又會鍾意住監倉？

香港人真慘，啲樓起到有咁細得咁細，細到務求一班恨上車嘅人買得起，將你個價就返個尺寸嚟起樓

真心唔明，d人點解會買呢d所謂既樓，都唔預返筆維修費黎買舊少少又實用既樓

相關文章 【樓市熱話】280呎「新裝修」村屋 一房一廳連天台 月租過萬惹負評 網民：廚房拍得住70年代公屋 見下頁 【樓市熱話】男友遭家暴要搬 港女網上尋租盤 一句留言竟引發罵戰？ 網民嘲「冇錢冇人格」 見下頁 【樓市熱話】居屋都有複式咁正？ 645呎原則 業主網售699萬 第一代觀塘居屋極罕有 見下頁

【延伸閱讀】【室內設計】80後夫婦花41萬共同設計近千呎愛巢 兩房打通變一房連套廁 仿如置身日本部屋【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明