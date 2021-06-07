【大行點睇】滙豐指頤海收入增長遜預期 惟今年股價跌近五成相信已反映部分風險因素 維持「持有」評級
股樓投資 16:19 2021/06/07
滙豐研究發表報告指，頤海(01579)收入增長遜預期，因關聯伙伴增長較預期弱，不過相信今年股價下跌近50%，已部份反映相關風險，維持「持有」評級，目標價由86.7元降至62.2元。
該行指，預期海底撈(06862)的關連伙伴，因去年基數低，今年會有一定增長。不過，海底撈今年至今的復甦增長未符預期，因分店增長速度放慢，令銷售有負面影響。該行將頤海的收入增長預亦由25%降至20%，指除非海底撈翻檯率正常化，否則關連伙伴較弱的增長將持續。
大行對頤海評級及目標價：
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撰文 : 周兆邦