【大行點睇】高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價

隨著疫情受控及疫苗開始接種，本地地產重回熾熱氣氛，加上新一批「白居二」出爐，進一步帶動二手樓市活躍。高盛對本地地產行業發表最新研究報告，指板塊年初至今表現是自2012年以來最佳，三項因素包括住宅市場成交及價格顯著提升，以及息率低企，為股價提供推動力。當中，將嘉里建設（00683）評級由「中性」上調至「買入」，同時將長實集團（01113）評級由「買入」下調至「中性」。

該行預期，本地地産行業將會延續強勁勢頭，因爲目前發展商正處於正面轉變的早期階段，盈利將受到本港住宅成交增加、物業價格前景提升及零售銷售復甦而有改善。該行認為，若本港及內地放鬆邊境限制，將對行業未來盈利帶來好兆頭，估計可令香港豪宅市場、寫字樓需求及零售銷售受益。因此，該行將改變對本地地産商的估值框架，用基於資産的指標（資産淨産折讓）及股息收益率量度以獲得不僅公司的估值，但亦包括經營權的現金流/股息回報等。

高盛對本地地產股、收租股及Reits 最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧