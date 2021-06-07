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【職場熱話】面試除了被問無聊問題 居然可以學到東西？ 網民：吹下水反而好快請

理財智慧 17:28 2021/06/07

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在一眾打工仔的心目中，面試肯定代表了枯燥無聊的問答。人事部最愛問：「能加班到至幾點？」、「為什麼想加入公司？」等沒有意義的問題，但為了流程也不得不問。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家有沒有好的面試經驗。

網民經歷：

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有人直言：「好的面試是不會問你有什麼優缺點這種無聊問題」有身為過來人的網民同意這個說法，指自己最近面試也是輕鬆聊天，面試官也覺得書面測試十分沒用，最後還聘請了他。

【職場熱話】HR投訴畢業生無遠見 上班NO SHOW 直言：要好好反省【下一頁

亦有網民分享自己的經歷，稱和面試官聊天後被勸不要入行，因為他志不在此，無謂浪費時間。另一位網民就被面試官教導不要瘋狂轉工，因為公司不喜歡勤換公司的員工。該網民感嘆：「幸好有遇到她！」

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責任編輯：張瑋婷

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