麥當勞發售「BTS」套餐 麥樂雞在韓銷量大增283%

麥當勞與韓國男子組合「防彈少年團」（BTS）合作的套餐 於5月27日 ，在全球50個國家和地區推出。據韓媒報道，雙方合作的「BTS套餐」在韓國發售後，引發超高人氣，麥樂雞在韓國的銷量更大增283%。

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綜合韓國媒體報道 ，「BTS套餐」自上月底推出至本月4日，麥樂雞的日均銷量較套餐上市前的4週日銷量大增283%。BTS套餐由10塊麥樂雞、薯條和飲料組成，售價為5900韓元，約為41港元。

除了帶動麥樂雞銷情，奧利奧麥旋風雪糕的銷量也增長了45%。奧利奧麥旋風雖並非「BTS套餐」內的產品，但BTS成員V（金泰亨）之前曾透露是自己的必點產品，因此不少粉絲在購買套餐時會同時購買奧利奧麥旋風。

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韓國麥當勞負責人表示，「BTS套餐」在韓國上市後受到消費者歡迎，大批顧客在SNS上傳認證照，在SNS上用韓文提及BTS的次數較套餐上市前增長了423倍。

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