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【北水ETF】北水ETF行情火爆 首隻中證港股通消費產品登場

Hot Talk 15:48 2021/06/07

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內地ETF逆市吸金，尤其是焦點主題式基金最受捧。

內地ETF行情火爆，且不斷有新花款出台，例如上周五（6月4日）首隻追蹤中證指數港股通消費主題產品掛牌面世，即銀華中證港股通消費ETF，初出台已逆市受捧，目前規模約為2.39億元（人民幣，下同），上市初期的成交額也逾千萬元。

內地媒體指，上述基金的十大重倉包括多隻「抱團股」，如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，也揸重安踏 （02020） 及李寧 （02331） 等熱門體育股，其他重倉股包括銀河娛樂 （00027） 、農夫山泉 （09633） 、創科實業 （00669） 及申洲國際 （02313）

天弘科指ETF本月21日壓軸推【下一頁

正因內地ETF百花齊放，且愈來愈細分賽道，令專攻個別板塊的行業基金日益湧現，就如上月打頭陣的8隻恒生科技指數ETF獲批，備受跨境投資者關注，連同上周首批基建Reits等出台，刺激今年新推ETF突破106隻，超越去年全年的103隻，合共吸資701.44億元。

專家指，雖然公募基金的發行量屢創今年新低，但ETF卻逆市破頂創新高，主因有3，包括低收費、透明度高，以及買賣容易，尤其是眼下疫情反覆，累中港股市如過山車，散戶寧可炒股不如炒基，以免押注個股風險過大。再者，若炒賣公募基金礙於贖回費，徒添成本。分析又指，港股通焦點主題ETF逆市具賣點，憧憬北水南下滾滾來。

更多【北水大時代】文章

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

北水流入 ETF ETF產品
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