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【創新科技】科學園首辦企業創新峰會 推動商界長遠發展創科

理財智慧 15:50 2021/06/07

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香港科技園公司於5月26日舉辦首屆企業創新峰會，峰會匯聚超過200位商界及企業科技領袖，藉此活動引領創新思維，促進商界與科技企業交流合作，讓香港繼續發展創新科技，開拓業務數碼化的新時代。

消息：電子消費券擬下月4日起接受申請　料最快可在暑假內領取 【下一頁

參與是次活動的行業翹楚和企業領袖分別來自8大重點行業，包括消費與零售、教育、物流及製造、旅遊及酒店、金融及保險、醫療保健、建築及房地產，以及政府行政及智慧城市。峰會上舉行了多場研討會和圓桌會議，讓嘉賓講者及商界領袖分享他們對香港創新趨勢的見解。

【MIRROR粉絲機會嚟啦】DrGo請你睇MIRROR成員Anson Lo、Edan及Ian《Never Give Up》網上慈善演唱會  【下一頁

香港科技園公司首席企業發展總監夏友正先生表示，企業必須不斷革新並與時並進，才可在新常態之下突圍而出。與此同時，需要在想像力和創意上勇於突破，以新思維建構未來，並以創新而有效的方式為客戶的生活帶來改變。企業創新峰會為企業和科技專家提供理想平台，讓他們能開拓商機、聯繫交流並攜手協作，促進企業和社會發展及革新。他又指，科技園公司匯聚具有遠見卓識的創科社群，共同面對關鍵挑戰，保持緊密合作，同時尋找機遇，引領業務不斷革新。

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責任編輯：羅浩濂

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