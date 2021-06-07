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考慮到LGBT消費者及減少商品數量 無印良品擬2022年春季實現「無性別服裝」

環球政經 16:48 2021/06/07

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據《日經中文網》報道，無印良品母企「良品計劃」希望以「無性別」商品來滿足LGBT（性少數群體）消費者，以及減少商品數量，擬最早於2022年春季，將男女通穿的商品款項提高至250類左右，達到除襪子以外，比率佔服裝一半。

無印良品的服飾雖然男女裝類似，也會因不同性別而也存在尺寸差異。今年春夏季推出的通穿商品則採用寬鬆設計，男式和女式鈕扣位置不同的襯衫也通過改用繩子固定的方式，以減少商品的性別差異。目前店內銷售的大多數服裝有「XS」等5種尺寸，而通穿商品的尺寸將減少至3種，包括稍小的S碼和M碼，以及稍大的L碼。

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報道提到，「良品計劃」已在今年春夏季商品中，推出了25款男女通穿商品；而在今年秋冬季商品中，外套及針織衫亦會納入男女通穿商品中，使通穿商品在所有商品中的佔比最高達到3成。而該公司亦打算於2022年春季，將男女通穿的商品達到250項左右，良品計劃介紹稱「打破男裝女裝這一固定概念與（良品計劃的）品牌方向一致」。

除了在日本本土推行外，良品計劃還打算在中國及歐美等店舖，把男女通穿商品的銷售貨架統一設置在同一個地方，使不同的消費者也可方便購買。

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報道又指，受疫情影響，良品計劃截至去年5月有近400億日元的過剩庫存，而通穿商品的對象客戶群體擴大，銷售機會將隨之增加。如果獲消費者接受，估計服飾方面可減少成為庫存。

 

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撰文 : 陳楚琨

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