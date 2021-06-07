考慮到LGBT消費者及減少商品數量 無印良品擬2022年春季實現「無性別服裝」

據《日經中文網》報道，無印良品母企「良品計劃」希望以「無性別」商品來滿足LGBT（性少數群體）消費者，以及減少商品數量，擬最早於2022年春季，將男女通穿的商品款項提高至250類左右，達到除襪子以外，比率佔服裝一半。

無印良品的服飾雖然男女裝類似，也會因不同性別而也存在尺寸差異。今年春夏季推出的通穿商品則採用寬鬆設計，男式和女式鈕扣位置不同的襯衫也通過改用繩子固定的方式，以減少商品的性別差異。目前店內銷售的大多數服裝有「XS」等5種尺寸，而通穿商品的尺寸將減少至3種，包括稍小的S碼和M碼，以及稍大的L碼。

【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

報道提到，「良品計劃」已在今年春夏季商品中，推出了25款男女通穿商品；而在今年秋冬季商品中，外套及針織衫亦會納入男女通穿商品中，使通穿商品在所有商品中的佔比最高達到3成。而該公司亦打算於2022年春季，將男女通穿的商品達到250項左右，良品計劃介紹稱「打破男裝女裝這一固定概念與（良品計劃的）品牌方向一致」。

除了在日本本土推行外，良品計劃還打算在中國及歐美等店舖，把男女通穿商品的銷售貨架統一設置在同一個地方，使不同的消費者也可方便購買。

【環保主義】無印良品在日本推出兒童傢具出租服務 完約更可直接購買商品【下一頁】

報道又指，受疫情影響，良品計劃截至去年5月有近400億日元的過剩庫存，而通穿商品的對象客戶群體擴大，銷售機會將隨之增加。如果獲消費者接受，估計服飾方面可減少成為庫存。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機