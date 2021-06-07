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父親節都要慶祝套餐

都會情報 15:30 2021/06/07

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五月歡歡喜喜慶祝完最愛的母親大人節日，轉眼又到六月要幫一樣這麼愛的父親大人過節囉！

Nun Kitchen 六月呈現「父親大人都要過節」套餐， 不必煩惱ABCD區怎麼分檯，在家舒舒服服幫爸爸過節。

🅰套餐：爸爸牛大人套餐

前菜：智利青口x 1盒（番茄蒜蓉味）
主菜：
美國特級牛排x 1
SRF肉眼肩扒x 1
澳洲和牛M5肉眼牛胸腹肉片（200G) x 1
甜品：日本千層蛋糕捲x 1（朱古力/雲呢拿二選一）
原價 $586 
父親節套餐價$480

🅱套餐：爸爸海陸豬上皇套餐

前菜：智利青口x 1盒（番茄蒜蓉味）
主菜：
北海道十勝豬肉扒（兩件）
北海道十勝豬燒肉片x 1
北海道十勝豬火鍋片x 1
龍蝦尾（兩件6-8oz)
甜品：
日本千層蛋糕捲（朱古力/雲呢拿二選一）

原價：$494 
父親節套餐價：$420

要牛有牛，要豬得豬，還有龍蝦增添豪華氣派，父親節一起在家讓爸爸感受兒女陪伴的幸福感。

23/5開放預訂/選購，快來鋪頭或上網/whatsapp 留貨

Tel:98774042
wts 按以下傳訊
https://api.whatsapp.com/send/?phone=85298774042

Nun kitchen 
地址：旺角通菜街1A（近油麻地家樂坊通菜街/女人街直入，行一至二分鐘) 

（資料由客戶提供）

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