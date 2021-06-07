傳新浪牽頭財團收購遊族網絡進入尾聲 遊族收報微升0.2%

▲ 傳新浪牽頭財團收購遊族網絡進入尾聲

據路透社報道指，由內地互聯網社區平台新浪牽頭的財團，就收購遊族網絡（深：002174）至少18%股權的談判，已經進入最後階段。

遊族網絡今日股價在午市時段突然由跌轉升，最多升近半成，最高見18.18元人民幣，收報17.47元人民幣，升0.2%，成交12.22億元人民幣。

報道引述消息人士指，是次收購遊族網絡的財團，由新浪、微博以及一家位於上海的國有投資公司組成。財團正在與遊族網絡董事長徐芬芬，就首先購買至少18%的公司股權進行最後談判，據悉新浪將會為此交易設立一個特殊目的實體（SPV），財團尋求在未來數周內敲定交易。

若以遊族網絡今日收市的159.35億元人民幣市值計算，18%的股權價值介乎28.68億元人民幣（約34.76億港元）。

遊族網絡是熱門遊戲《權力的遊戲：凜冬將至》的開發商，擁有獲雨果獎最佳小說《三體》的全球獨家電影及電視改編權。據悉是次吸引財團收購股權的主要誘因之一，就是遊族網絡擁有的內容機會。

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記者：梁安琪