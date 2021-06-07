▲ 【TSLA】4月全球電動車銷售再創單月新高 Tesla竟不是最大贏家？

EV Sales此前發布4月份全球電動汽車市場銷售數據，4 月份全球乘用插電式電動汽車（PEV）註冊量同比增長249%，超過 39.2萬輛，是有史以來第四高的單月銷量。其中純電動汽車（BEV）增長 235%，達到約 25.1萬輛。德國品牌大眾汽車成為最大贏家，而Tesla（美：TSLA）的全球市場份額則下跌了2%。

全球電動汽車註冊量已連續10個月創單月新高，預計今年全球電動汽車銷量有望達到 500 萬輛。截至今年4月底，電動汽車的全球市場份額達到 5.7%（其中純電動汽車佔3.7%），這已經大大高於去年的4%，預計這一份額將在今年繼續增長，並在今年年末或明年年初達到10%。

以車型排名，4月銷量前5名中有兩個新面孔，當中大眾ID.4首月銷量過萬，以10,318輛的成績排在第四，而ID.3也首次攀升到第五名。值得留意，ID.4和ID.3分別佔據4月份歐洲市場的冠亞軍位置。

以品牌排名，4月份共有5個品牌銷量超過2萬台，10個品牌銷量超過1萬台。Tesla連續三個月獲得銷量冠軍。不過，前三個品牌銷量相當接近，排名第一的Tesla與排名第三的大眾汽車只差 1,874 輛。大眾憑借 ID.3 和 ID.4 的良好表現在四月份已經超越寶馬，排名第三。

寶馬排第4名，比亞迪 （01211） 則第5名。不過，比亞迪DM-i超級混動車型的增長勢頭強勁，有可能在5月已經超過了寶馬。

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編輯：吳敏芳