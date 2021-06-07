日本擬推「疫苗護照」　最快夏天落實

新冠肺炎持續，出國旅遊似乎難以達到，全球旅遊業大受打擊；歐盟國家預料於7月1日推出疫苗護照，容許歐洲公民在區內旅行，降低感染風險同時，嘗試促進當地經濟活動正常化。日本擬跟隨歐盟步伐，於今年暑假推疫苗護照。

據《日經新聞》報道，為推動商務來往，日本政府將於今夏推新冠疫苗接種證書，包括市民信息，並由承擔接種工作的日本各自治區頒發。證書將會紀錄接種者姓名、疫苗生產商以及接種時間等。為確保疫苗護照資料的準確性與可信度，資料會連動由中央政府統一管理的接種系統「疫苗接種記錄系統（VRS）」。

報道提及，當局預料會先在今年夏季頒發紙質官方證書；同時年內將透過智能手機實現數位化的路線圖。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯