【跨國企業】G7全球企業稅有漏洞 Amazon或可避開規管

七國集團（G7）較早時達成協議，將全球最低企業稅率定為15%，美國財長耶倫表示，多間跨國企業如Amazon 都成為徵稅對象。事件讓不少民眾關注企業稅收制度，或有助防止公司通過將利潤轉移到海外藉以逃稅。不過有外媒引述專家意見指出，企業稅徵收制度存有漏洞，Amazon等企業可能因此避開規管。

G7同意向跨國公司 徵收至少15%全球最低稅率 【下一頁】

整個全球企業稅分別有兩大重點，當中一個是讓淨收益率（profit margin）達到至少10%的跨國企業，於銷售貨品或服務的國家繳稅。不過外媒之所以指有關規例或會將Amazon 等排除在名單外，是因其利潤率。

據了解，Amazon市值高達1.6萬億美元（約12.48萬億港元），2020年的銷售額亦達到3,860億美元（約3萬億美元），惟去年的利潤率卻只達到6.3%，低於徵稅門檻。有分析指出，Amazon的利潤率低原因是源於一部分來自大量再投資計劃，另一部分是因搶佔市場佔有額。

Sheffield University的管理學院會計學客席教授Richard Murphy指出，淨收益率10%的門檻是不適合的，由於各間公司的商業模式會有所不同，加上每個國家利潤報告方式有灰色地帶。他更直言，除非G7集團能把細節位做好，否則有關改革或會成假希望。

Fair Tax Foundation行政總裁Paul Monaghan表示，希望未來有關方面會公布更多相關細節，將Amazon納回範圍之內，不過至目前仍未有看見相關政策出現。

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責任篇輯 : 陳子謙