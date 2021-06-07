【樓市熱話】換上班地點 想三個月後搬走 被要求付全餘下租金 網民上網求助被批沒帶腦

租樓大約兩年就要找新單位，又或和業主商量續租的事，令不少人覺得十分麻煩。除了租約到期之外，搬屋還有很多原因，如價錢、地點不合等。近日有網民於網上討論區發文，投訴提早解約被中介要求付全餘下日子的租金。

網民經歷：

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帖文一出，不少網民批樓主沒有腦子，指樓主都不清楚自己租約的條例，就上網罵業主「屈」他。正常續約是一死一生約，樓主又不知道自己現在是生約期還是死約期，一來就惡人先告狀，建議樓主先去檢驗腦袋。

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有網民直言：「未過死約，緊係要比！唔係個個唔續就唔續，咁簽約用意係邊？」後來樓主回應他是每年都簽一次新合約，被網民大罵傻子。他們指每年簽新約就代表了永續死約，樓主沒有辦法不給錢了。

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責任編輯：張瑋婷