【新股IPO】優然牧業9858列明拒內地投資者認購　卓佳鍾絳虹：過往招股書亦有同樣註明（附短片）

優然牧業 （新上市編號：09858） 今日起招股。網上流傳，卓佳向客戶提醒，須附上申請人姓名及身份證號碼，若發現是內地人及美國人的申請，將拒絕有關申購。卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，過往部分招股書均會註明內地人不可以申請。

優然牧業招股詳情【下一頁】

Dear Sirs，



The Company and the Joint Sponsors would like to remind you that when submitting applications via CCASS terminals， in addition to inputting the identification codes assigned， please provide accurate ID number and full name that is shown on the ID for each ultimate beneficial owner to demonstrate no multiple applications and no application made by a PRC or USA subscriber.



Please note that all multiple/suspected multiple applications and applications made by PRC or USA subscribers will be rejected.



Best regards，

For and behalf of

Tricor Investor Services Limited

卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，卓佳只是代表發行人公司及聯席保薦人向券商發出一個溫馨提示（friendly reminder），重申並不是全部公司的招股書均註明內地人不可以申請，過往亦有招股書確實列明內地人不能認購。

她表示，優然牧業保薦人的中國法律顧問提供意見時認為不可以。她又補充，每間公司的法律意見與發行人公司的招股書條款亦不一樣。

今年初傳出諾輝健康 （6606） 結束招股後，券商被港交所 （00388） 要求提交中籤的客戶名單。證監會副行政總裁梁鳳儀今早提到，證監會發現，其中一些上市個案中，包銷商獲支付的佣金數額異常地高，有理由懷疑，是為了補償受控制承配人營造「市場」或補貼它們以被托高的價格購買股份而作出的部分安排。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【微信女股】證監會：騙局投訴個案按年增兩倍 當中均涉及過去兩年內新上市IPO

相關文章：【新股IPO】優然牧業9858首日招股 孖展暫錄12.3億、超購近1倍

記者：謝卓榮