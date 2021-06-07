【疫市營商】環亞機場服務夥龍騰出行合作　擴機場款待服務網絡

▲ 環亞機場服務管理集團與出行服務平台龍騰出行（DragonPass）促成戰略合作，雙方客戶可直接使用兩者的貴賓室及機場服務網絡。

為向企業客戶提供獨家的機場體驗服務，環亞機場服務管理集團與出行服務平台龍騰出行（DragonPass）促成戰略合作，雙方客戶可直接使用兩者的貴賓室及機場服務網絡。是次全新的合作計劃旨在接觸及服務全球更多企業及旅客，以加強供應商、經銷商及消費者與旅遊服務的連繫。

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環亞及龍騰出行的客戶如金融機構及企業可透過兩方的合作，獲取包括環亞旗下旗艦品牌環亞機場貴賓室的服務，以及龍騰出行的貴賓室服務網絡。環亞機場貴賓室現時擁有超過196間自家品牌機場貴賓室及以第三方管理方式營運的機場貴賓室，預計在未來三年將會擴展至超過500間機場貴賓室。另一方面，龍騰出行的網絡覆蓋全球1,200間貴賓室，近年亦迅速擴大其版圖。

除了聯手提供貴賓室網絡，龍騰出行將聯同環亞以全面的機場款待服務，為旅客提供一站式數碼化服務體驗。環亞現時擁有及營運四個主要機場服務及品牌，包括環亞機場貴賓室、遨途機場酒店、ALLWAYS禮賓接待服務及機場餐飲服務。龍騰出行亦以數碼化形式提供一系列主要的旅遊服務，包括貴賓室、禮賓專車及地面接送、禮賓接待、快速通道、餐飲、代客泊車、行李托運及高端醫療服務。

環亞機場管理集團首席商務執行官 Bora Isbulan 表示，此次與龍騰出行正是集團全球業務轉型的關鍵舉措之一，旨在因應瞬息萬變的旅遊市場重新分配客戶市場，於2025年或之前，集團將攜手為企業客戶提供逾1,700 個貴賓室網絡。另外，於後疫情時代，集團亦觀察到旅客對領先機場服務的需求上升，而是次戰略合作進一步擴展及提升集團全球跨領域、地區的服務擴展計劃。

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責任編輯：蘇穎琪