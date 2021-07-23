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【疫苗優惠】恒基兆業300両黃金第二輪抽獎揭曉、下輪8月6日公布　金獎獲足金一両（附網址、抽獎日期）

Hot Talk 18:55 2021/07/23

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恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助。

恒基兆業 （00012） 推出「疫苗接種鼓勵計劃」，送出市值約500萬元300両足金，以及購物禮券，供已接種疫苗人士參與。恒基兆業第三輪抽獎將在8月2日截止登記，而第二輪抽獎結果已在恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」網站公布中獎名單，此輪20名金獎中獎人士可獲9999實金一両。

恒基兆業抽獎於6月起接受登記，並設有專用網頁www.hldluckydraw.hk 。參加恒基兆業抽獎，須在網上登記並確認已完成接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲，每位參加者只需登記一次

恒基兆業至9月間，將舉辦6次抽獎活動，送出999 足金共300両，以及逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両，加上系內煤氣 （00003） 同期推出300萬元疫苗推廣活動，送出獎品總值近1000萬元。

登記流程、抽獎具體時間，可按下圖了解

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恒基兆業疫苗抽獎受歡迎， 由6月21日至24日下午6時，成功登記人數已逾51萬人。

恒基兆業稱，凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民（包括永久居民、非永久居民及集團員工）均可參加抽獎，每位參加者只需登記一次，可在網站登記頁面進行登記。

公司表示，首五次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎，而不論在首五次抽獎有否中獎，都可自動參加最終一輪大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站，得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

各界有哪些疫苗接種獎賞與優惠？一文話你知【下一頁】

恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒地及煤氣主席的李家誠表示，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，「送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力」。

恒地抽獎由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000元，名額100個。

邊間企業有打針假或打針獎賞？【下一頁】

九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括：
頭獎乙名，可獨得999 足金60 両，價值逾100萬元
二奬二名，各可得999 足金30 両，價值逾50萬元
三獎八名，各可得999 足金10 両，價值逾17萬元
其他獎品亦包括商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000，名額100個。

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