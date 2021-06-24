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【疫苗優惠】恒基兆業300両黃金抽獎登記開始　逾51萬人登記、頭獎獲足金60両（附網址、6次抽獎日期）

Hot Talk 19:09 2021/06/24

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恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助。

恒基兆業 （00012） 於周一推出「疫苗接種鼓勵計劃」，送出市值約500萬元300両足金，以及購物禮券，供已接種疫苗人士參與。恒基兆業最新公布， 截至6月24日下午6時，成功登記人數逾51萬人。

公司表示，抽獎於6月21日（周一）已開始接受登記，活動專設網頁www.hldluckydraw.hk 於同日上午9時正開始運作。參加恒基兆業抽獎，須在網上登記並確認已完成接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲，每位參加者只需登記一次

恒基兆業自6月至9月間將舉辦6次抽獎活動，送出999 足金共300両，以及逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両，加上系內煤氣 （00003） 同期推出300萬元疫苗推廣活動，送出獎品總值近1000萬元。

每一次抽獎的具體時間，可按下圖了解

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凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民（包括永久居民、非永久居民及集團員工）均可參加抽獎，每位參加者只需登記一次，可於當日起進入該網站的登記頁面進行登記， 和查閱抽獎活動的詳細內容和資訊，包括參加資格、抽獎日期，和條款及細則等。

在首五次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參 與下一次抽獎。而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均 可自動參加大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站、《南華早報》和《星島日報》，得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒地及煤氣主席的李家誠表示，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，「送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力」。

各界有哪些疫苗接種獎賞與優惠？一文話你知【下一頁】

恒地抽獎由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000元，名額100個。

邊間企業有打針假或打針獎賞？【下一頁】

九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括：
頭獎乙名，可獨得999 足金60 両，價值逾100萬元
二奬二名，各可得999 足金30 両，價值逾50萬元
三獎八名，各可得999 足金10 両，價值逾17萬元
其他獎品亦包括商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000，名額100個。

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