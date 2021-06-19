【疫苗優惠】恒地大抽獎周一起登記　頭獎可獲足金60両（附抽獎網址、具體抽獎日期）

▲ 恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助。

恒基兆業 （00012） 推出「疫苗接種鼓勵計劃」，將於6月21日（周一）開始接受登記，活動專設網頁www.hldluckydraw.hk 將於當天香港時間上午9時正開始運作，所有有意和合資格的參加者必須透過該網頁進行網上登記，每位參加者只需登記一次。

恒基兆業自6月至9月間將舉辦6次抽獎活動，送出999 足金共300両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過100萬元的足金60両，加上系內煤氣 （00003） 同期推出300萬元疫苗推廣活動，送出獎品總值近1000萬元。

每一次抽獎的具體時間如下：

抽獎 登記開始日 登記結束日* 抽獎日 抽獎結果公布日 第一次抽獎 6 月 21 日 7 月 5 日 7 月 8 日 7 月 9 日 第二次抽獎 7 月 6 日 7 月 19 日 7 月 22 日 7 月 23 日 第三次抽獎 7 月 20 日 8 月 2 日 8 月 5 日 8 月 6 日 第四次抽獎 8 月 3 日 8 月 16 日 8 月 19 日 8 月 20 日 第五次抽獎 8 月 17 日 8 月 30 日 9 月 2 日 9 月 3 日 大抽獎 8 月 31 日 9 月 16 日 9 月 20 日 9 月 23 日

*登記結束日的截止登記時間為晚上 11 時 59 分（香港時間）

凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民（包括永久居民、非永久居民及集團員工）均可參加抽獎，每位參加者只需登記一次，可於當日起進入該網站的登記頁面進行登記， 和查閱抽獎活動的詳細內容和資訊，包括參加資格、抽獎日期，和條款及細則等。

在首五次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參 與下一次抽獎。而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均 可自動參加大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站、《南華早報》和《星島日報》，得獎者亦會在抽獎日期起計 5 日內獲個別電話或短訊通知。

恒地指，抽獎活動，由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒地及煤氣主席的李家誠表示，未來數月是香港防疫的關鍵時刻，透過優惠措施，鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，「送黃金是簡單直接的方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力」。

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恒地抽獎由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金乙両；商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000元，名額100個。

邊間企業有打針假或打針獎賞？【下一頁】

九月舉行最後一輪大抽獎，送出獎品包括：

頭獎乙名，可獨得999 足金60 両，價值逾100萬元

二奬二名，各可得999 足金30 両，價值逾50萬元

三獎八名，各可得999 足金10 両，價值逾17萬元

其他獎品亦包括商場電子購物禮券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000，名額100個。

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