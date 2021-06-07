新冠疫情加脫歐夾擊 英國連續兩年FDI全歐第二

英國經濟原本因為脫歐已受不少影響，去年再遭逢新冠疫情打撃。最新報告指出，英國連續兩年的外國直接投資（foreign direct investment，簡稱FDI）不敵法國，全臥排名次席。

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安永會計師事務所（EY）的2020年報告發現，英國去年的FDI項目共975宗，較法國少10宗。即使英國在2020年平安夜與歐盟達成貿易，亦未能扭轉局勢。在雄霸歐洲FDI頭名18年後，英國繼2019年後，再次屈居法國之後。

根據英國國家統計局(Office for National Statistics, ONS)的數字，英國2019年FDI金額僅有360億英鎊，相較2018年減少300億英鎊，更低於過去10年平均的540億英鎊。

安永表示，部分國家如日本的投資減少，反映脫歐後的英國作為出口基地的吸引力大減。不過，其他報告指去年全球在新冠疫情影響下，大多錄得外國投資數目下跌，2020年減少42%，創下26年來新低。

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英國保守黨政府在脫歐後，打著「全球英國」（global Britain）旗號，希望吸引更多海外投資。但英國政府同時設立辦公署，阻礙潛在國家安全的商業收購案，而且暫時未有證據顯現英國脫歐帶來的好處，外國投資可能因此卻步。

責任編輯：吳漢培