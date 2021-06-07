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【ET講股通】梁耀康：疫情加美談判夾擊 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:07 2021/06/07

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市一度跌逾300點，全日跌幅收窄，收報28787點，跌130點，大市總成交1,444億元。跌市主要受累A股受壓，加上疫情影響，市場風險胃納升溫。後市聚焦美國基建方案，尤其是落實規模有多大，以及美國5月份通脹數據。展望後市，恒指料續區間波動。

澳門要求廣東入境人士須提供48小時檢測證明，博彩股受壓，銀娛 （00027） 跌2.1%至62.35元，金沙中國 （01928） 跌1.9%至33.7元。濠賭股短期未見太大動力，

資源股宜趁反彈減磅

資源股普遍反彈，主因市場對美國收水預期稍降溫。惟要留意，收緊流動性屬全球大趨勢。若持有資源股，可考慮趁升彈走貨。中石油 （00857） 跌0.6%至3.36元，中海油 （00883） 升2.3%至8.72元，持貨者宜嚴控注碼。若看好全球經濟復甦，與其買資源股，不如揀航運股。

個股方面，小米 （01810） 跌4.1%至28.35元，失守上升軌，宜走貨；下一級支持看27.5元。若有意吸納，宜候25.5、25元再考慮。

樓市熱度逐步升溫，零售收租股值得留意，料經營最差情況已過去，可考慮分注候低收集。領展 （00823） 升0.3%至74.35元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰愛帝宮、中車、中鐵、長汽、吉利、海吉亞、奧園健康、中海油、華虹半導體︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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