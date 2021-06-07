【經濟復甦】走出連續6個季度收縮 本港經濟按年增7.9%惟仍低於衰退前水平

隨著本港疫情緩和，本地經濟活動亦逐漸復甦，財政司司長陳茂波今日（7日）出席財經事務委員會議時表示，本港經濟按年大幅增長7.9%，繼6個季度按年收縮後首次出現升幅。

隨著環球經濟動力進一步加強，貿易活動明顯加快，本港經濟按年升了7.9%，按季增速亦顯著加快至5.4%，是連續三個季度錄得增長，惟整體經濟活動仍低於衰退前的水平。第一季的經濟復甦主要是由貨物出口帶動，在內地和美國的需求下帶動下，環球需求強勁反彈，香港的整體貨物出口按年實質大升30.2%，四月份商品出口貨值亦繼續錄得24.4%增長。

消息：電子消費券擬下月4日起接受申請 料最快可在暑假內領取：【下一頁】

在服務貿易方面，雖然訪港旅遊業仍然低迷，但跨境運輸和商業服務隨著環球經濟逐步復甦而有所改善，第一季服務輸出的按年跌幅顯著收窄至8.1%；在內部需求方面，由於早前受第4波疫情影響，第一季私人消費開支即使在比較基數極低下，按年僅錄得1.6%輕微實質增長，隨著外圍環境好轉，營商前景逐漸趨向正面，整體投資開支則温和增長4.5%。

他指，考慮到經濟復蘇不平衡，加上環球疫情的發展仍然存在很多不確定性，當局現時維持在預算案公布的2021年實質本地生產總值增長3.5%至5.5%的預測。倘若疫情往後持續明顯改善，實際表現可望在預測範圍的上限；隨着經濟逐步復蘇，本地通脹或會輕微上升，但整體價格壓力全年合計應保持輕微。根據目前通脹的走勢，港府仍維持2021年基本消費物價通脹率1%和整體消費物價通脹率1.6%的預測。

【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐