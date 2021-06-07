【政府工略】商經局請項目主任 月薪3.6萬元 哪些人合資格

商務及經濟發展局請項目主任，月薪為36765元，負責協助處理「專業服務協進支援計劃」（支援計劃）的項目及活動申請，職位以非公務員合約條款聘用，合約為期兩年。當然，職位也享有正常福利，例如可享有《僱傭條例》所規定給予而又適用的休息日、法定假日、年假、產假、侍產假及疾病津貼，連續受僱滿12個月可享有14天有薪年假。與此同時，如圓滿完成整個合約期，並於服務期內的工作表現和行為良好，可獲得一筆酬金。有關的酬金將相等於合約期的基本工資總額的10%。但有關的入職條件符合哪些人申請呢？

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。

填妥的申請表格須連同大學修業成績副本，以及綜合招聘考試中中文運用和英文運用的試卷成績或同等學歷的證書副本，於截止申請日期或之前郵寄至下列查詢地址。請在信封面上清楚註明「申請項目主任職位」。申請人請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。

所有郵資不足的郵件會由香港郵政按情況安排退回或銷毀。遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準。所有申請書，如逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格、或資料不全（包括没有夾附所需文件），將不予考慮。請勿郵寄任何成績單／證書／其他證明文件的正本。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止日期後10至14個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加招聘面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港添馬添美道二號政府總部西翼23樓商務及經濟發展局 工商及旅遊科 人事部

查詢電話：3655 4912

截止申請日期(日/月/年) ：20/06/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂