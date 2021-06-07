【疫苗優惠】「尚‧珒溋」推接種疫苗優惠 買家專享額外1%折扣

▲ 合景泰富（01813）及龍湖集團（00960）合作發展的啟德「Upper RiverBank 尚‧珒溋」公佈「已接種新冠疫苗人士優惠」。

合景泰富 （01813） 及龍湖集團 （00960） 合作發展的啟德「Upper RiverBank 尚‧珒溋」公佈「已接種新冠疫苗人士優惠」，已接種一劑或以上2019 冠狀病毒病疫苗的人士，可專享額外 1%折扣優惠。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，項目自去年4月起一直提供「醫護人員置業折扣」，即售價的1%折扣，為了鼓勵香港市民接種疫苗，現將優惠擴展至已接種新冠疫苗的人士。

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合景泰富集團海外拓展部香港區總經理蘇維文稱，凡買家已完成接種一劑或以上的新冠疫苗，可享「已接種新冠疫苗人士優惠」（售價的1%折扣），希望透過今次優惠， 提升疫苗接種率，以保障社區健康。

「Upper RiverBank 尚‧珒溋」位於啟德沐泰街11號，提供667伙，實用面積由332至2567平方呎。

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編輯：陳健婷