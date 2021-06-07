  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗優惠】「尚‧珒溋」推接種疫苗優惠 買家專享額外1%折扣

Hot Talk 15:07 2021/06/07

分享：

合景泰富（01813）及龍湖集團（00960）合作發展的啟德「Upper RiverBank 尚‧珒溋」公佈「已接種新冠疫苗人士優惠」。

合景泰富 （01813） 及龍湖集團 （00960） 合作發展的啟德「Upper RiverBank 尚‧珒溋」公佈「已接種新冠疫苗人士優惠」，已接種一劑或以上2019 冠狀病毒病疫苗的人士，可專享額外 1%折扣優惠。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻表示，項目自去年4月起一直提供「醫護人員置業折扣」，即售價的1%折扣，為了鼓勵香港市民接種疫苗，現將優惠擴展至已接種新冠疫苗的人士。

一文看清打針抽獎優惠【下一頁】

合景泰富集團海外拓展部香港區總經理蘇維文稱，凡買家已完成接種一劑或以上的新冠疫苗，可享「已接種新冠疫苗人士優惠」（售價的1%折扣），希望透過今次優惠， 提升疫苗接種率，以保障社區健康。

「Upper RiverBank 尚‧珒溋」位於啟德沐泰街11號，提供667伙，實用面積由332至2567平方呎。

相關文章：

【疫苗優惠】新鴻基地產推「日日有獎抽」抽獎　7月8月每日送兩部iPhone12、涉款逾千萬元

【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

編輯：陳健婷

港股 疫苗 尚‧珒溋 啟德 合景泰富 龍湖集團（00960）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項