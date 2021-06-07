模仿Iron Man？澳洲電動個人飛行裝置　Copterpack進行首次載人飛行

近年科幻片盛行，更有不少人希望體驗Marvel Studios電影角色Iron Man翱翔天際的感覺。據外媒報道，近日有一名澳洲男子使用其稱為「Copterpack」的雙旋翼電動個人飛行裝置，進行首次載人飛行。

報道指，該電動飛行裝置的結構，接近早年新西蘭 馬丁飛機公司所 製造的「馬丁噴氣背包」。該款噴氣背包兩邊均設有導流風扇，可載人成功地飛離地面至少1000米，以74公里的時速飛行30分鐘以上，然後用降落傘著陸。

而是次「Copterpack」的外表雖然笨重，但飛行員成功以穩定及可控的方式起飛，在海灘上空升高，然後用轉彎演示Copterpack的前進及側向運動以及偏航控制。最後飛行員更可以在不需要用到降落傘的情況下，穩定地降落。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 飛行員更可以在不需要用到降落傘的情況下，穩定地降落（Copterpack YouTube影片截圖）

▲ （Copterpack YouTube影片截圖）

▲ （Copterpack YouTube影片截圖）



在結構上，Copterpack僅用了兩個直徑約90厘米的旋翼，以碳纖維管連接到一個背包上，背包下設有電池組及一對扶手，上面則設有手控裝置。不過鑑於該電池組體積小，以及鋰電池的能量密度問題，預計裝置在空中停留的時間不會很長。

不過目前該個人飛行裝置的網站上，並未有透露任何銷售或上市詳情，未知是否將來會否作公開發售。

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