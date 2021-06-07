意研究發現T478K新突變 墨西哥逾半新冠病毒樣本都有

▲ 意大利一項研究發現一種名為T478K的新突變，近期主要於墨西哥傳播。

目前全球各地出現多種新冠肺炎變種病毒，外界憂慮變種病毒會削弱新冠疫苗功效。意大利一項研究發現一種名為T478K的新突變，近期主要於墨西哥傳播。墨西哥超過一半的新冠病毒測序樣本，都發現存在T478K突變。

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意大利博洛尼亞大學的研究團隊，分析「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的開放數據庫內，超過100萬個新冠病毒測序樣本。研究人員截至4月27日為止，一共在11,435個樣本中檢測到T478K突變。

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數據庫截至3月26日的超過82萬個樣本當中，研究人員只在4,214個樣本中檢測到T478K突變。T478K突變樣本數量在一個月内增近2倍，研究人員形容增長速度驚人。

研究團隊發現墨西哥約52.8%的新冠病毒測序樣本中，都出現T478K突變。而美國約2.7%的新冠病毒測序樣本，也出現T478K突變。

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研究人員指，T478K突變初期於Delta變種（即印度變種）及B.1.1.519病毒中出現。另外，約有65%的B.1.1.222病毒（即墨西哥變種）存在T478K突變。

T478K突變也有在德國、瑞典、瑞士等歐洲地區傳播，而意大利則僅錄得約4宗個案。

博洛尼亞大學藥劑學與生物技術教授喬治（Federico Giorgi）表示，T478K突變在北美的傳播正在加劇，更形容T478K突變的傳播速度與Alpha變種（即英國變種）相似。

責任編輯：鄭錦玲