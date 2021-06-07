【政府工略】地政總署招聘公務員職位 只要求中學學歷 頂薪逾3萬

地政總署招聘二級地政督察，最低要求中學學歷，最低月薪為總薪級表第4點，即16,565元，最高可達至總薪級表第16點，即33,350元，不過申請者必須通過部門的描摹及地圖閱讀考試，有意申請者可能要在這方面下一番苦功了，另外工作亦須到新界各處執勤，有時或要長時間及不定時工作。職位申請將於本月11日截止，有興趣人士可經網上或郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(a) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。



(b) 已填妥的申請表格須於2021年6月11日或之前送達聯絡地址，信封面須清楚註明「申請二級地政督察職位」。



(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。



(d) 資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、未妥為簽署或並非以指定的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]填寫的申請書將不予考慮。



(e) 申請書如以郵遞投寄，信封面的郵戳日期會視為遞交申請表格及/或證明文件副本當日。本署不會接受任何欠付郵資或郵資不足的郵件。申請人應確保已付足郵資，以免申請書無法送達。如郵資不足，香港郵政會按既定程序將申請書退回寄件人或予以銷毀。



(f) 申請人如獲邀參加描摹及地圖閱讀考試╱面試，通常會在截止申請日期後約16至20個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。邀請書或會通過電郵發出。如申請人未獲邀參加描摹及地圖閱讀考試╱面試，則可視作經已落選。



(g) 邀請信或通知信或會以電郵方式寄出。申請人須於申請書上提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信或通知信妥為收悉。

聯絡地址:香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組

查詢電話:2231 3202 / 2231 3182

截止申請日期(日/月/年) :11/06/2021 23:59:00

消息：電子消費券擬下月4日起接受申請 料最快可在暑假內領取【下一頁】

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