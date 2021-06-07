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【疫市營商】疫情延遲性別平等實現　女性承受更大社會及經濟壓力

商業 16:35 2021/06/07

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女性一直在職場上面臨各樣難關和挑戰，尤其是性別不平等問題，而在疫情影響下情況更為嚴重。世界銀行（World Bank）日前警告，各界需要採取更多措施讓婦女重返工作崗位並走上實現性別平等的道路。

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據外媒CNBC報道，世界銀行集團全球理事Caren Grown表示，世界銀行估計女性實現性別平等在疫情之前，已需要150年的時間。而疫情加劇了現有的性別差距，將延長性別平等的時間。世界銀行警告，在疫情恢復期間需要採取關鍵措施，現在比以往任何時候都更需要做出更多努力來推動女性向前發展。

Caren Grown指出，即使所有人都身處在疫情的「漩渦」（faced the same storm）中，男性和女性受到的影響仍是截然不同的。儘管男性新冠肺炎的死亡率普遍較高，但女性在社會和經濟上受到的不利影響更大。這是由於女性在酒店和旅遊業等受影響嚴重的行業中的佔比過高。

Grown另表示，女性需要公平地獲得接種疫苗的機會，這種公平包括體現在時間和渠道上。除此之外，女性還需要進一步在財政等的支持，以確保受災最嚴重的女性群體重新投入工作。她呼籲，針對性别的暴力行為在疫情期間持續上升，各界考慮復甦時，必須採取更強而有力的應對措施和預防措施，對抗基於性別的暴力行為。

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責任編輯：張凱琳

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