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【美股焦點】Model S Plaid定於周三交付　馬斯克宣布取消Plaid+型號

股樓投資 22:29 2021/06/07

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Tesla（TSLA）旗下Model S Plaid+是新款Model S的最高端车型，號稱續航里程高達836英里，且時速從零加速至60英里不足兩秒鐘。但本周一（7日）Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布，將會取消Plaid+型號。

針對這一決定，馬斯克解釋稱：「Plaid+並不需要了，因為Plaid已夠好。」他還指Model S Plaid是現時最快的量產車，時速可以在兩秒內從零加速至60英里。

而Model S Plaid已經延遲繳付數月，不過上月末馬斯克表示該車型仍需要時間進行調整，因此將交付時間再延遲1周，到本周三（10日）即將正式交付。

近月來Tesla市佔率在中國市場明顯下滑，引發市場擔憂，股價不斷下滑，上月累計跌幅高達11.9%。本周一開市前，Tesla跌0.76%，最新報594.5美元。不過Wedbush分析師Dan Ives強調他仍然看好Tesla，並重申了「跑贏大市」評級，以及1,000 美元的目標價。

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编辑：李勝男

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