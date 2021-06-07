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【奈雪的茶IPO】奈雪的茶通過上市聆訊 計劃集資5億美元

股樓投資 17:22 2021/06/07

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奈雪的茶通過上市聆訊，並於今日(6月7日)開始進行上市前路演。據了解，公司將計劃集資5億美元。聯席保薦人為摩根大通、招銀國際及華泰國際。

承銷團之一的華泰以市銷估值法計算，取決於奈雪的茶的快速擴張，店舖低人工成本較低、規模效應強等，並給予奈雪的茶估值介乎於379億至408億元。假若按貼現現金流方式計算，公司估值介乎743億至1000億元。

奈雪的茶收益有7成主要靠手機APP等支付形式，直至2020年9月30日止的9個月，總計19.86億元（人民幣，下同），以微信及支付寶小程序以及奈雪的茶應用程序支付，便佔8.16億元或41%，第三方平台佔5.8億或29%，店內收銀收錢僅佔3成，即5.89億元。

盈利方面，截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

根據初步招股文件顯示，奈雪的茶茶飲店是中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，6年前受中國茶文化及全球連鎖咖啡店啟發，在深圳開第一間店，2017年有44間店鋪，到2020年9月，已增至422間，覆蓋中國61個城市，以及香港及日本各有一間，標榜已成為年輕人的潮流標誌。

公司的增長策略主要是進一步數碼化營運，撰擴大新市場的業務規模，以及加強供應鏈能力等。

【大行點睇】長城汽車兩款新車型即將上市 獲大和上調目標價近3成【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

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