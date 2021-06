【HSBC滙豐】王冬勝致亞洲全體員工信：滙豐成功賴以兩大元素、有危才有機　任內亞太區稅前盈利增加1倍

▲ 【HSBC滙豐】王冬勝致亞洲全體員工信:滙豐成功賴以兩大元素、有危才有機 任內亞太區稅前盈利增加接近兩倍

HSBC滙豐 (00005) 落實王冬勝接班人,由廖宜建及Surendra Rosha出任滙豐亞太區聯席行政總裁,王冬勝將轉任上海滙豐銀行非執行主席,即時生效。在滙豐銀行度過16年寒暑、擔任滙豐亞太區行政總裁11年的王冬勝,在致亞洲全體員工信函中表示,很高興廖宜建及Surendra Rosha獲委任為滙豐亞太區聯席行政總裁,兩人在過去多年合作無間,從今起將一起擔任滙豐亞太區的領導責任。

「感謝滙豐於過去11年來給予我的機會、支持與信任,能夠與你們共事是我的榮幸,並對我們一起建立的成績感到驕傲。對於能與亞洲及全球的優秀同事一起工作,我感到非常幸運。」

王冬勝指,接掌滙豐亞太區CEO時,全球正值金融危機,但正因有這個危機,才能發掘到更多機遇,支持我們的客戶亦變得更強大,相關模式並已嵌入於亞太區的DNA之中。過去十年,儘管遇到不少挑戰,包括延後起訴協議、天災、地緣政治緊張及近日的新型冠狀病毒疫情,滙豐仍能蓬勃發展。

於王冬勝在任期間,滙豐2004至2020年亞太區稅前盈利增加接近1倍,由2004年65.49億美元,至2020年上升至128.32億美元,同時2004年亞太區佔集團的稅前盈利貢獻不足四成,至2008年大增至128%,2016年甚至相等於集團的194%。「自2010年以來,亞太區為集團貢獻620億美元股息,並成功令亞洲收入佔集團收入由2010年的27%升至2020年的53%。」

王冬勝指,滙豐過去成功賴以兩大元素,相信亦能延續集團的亮麗前景:第一是以客為本,為客戶拓展全球機遇,將其與亞洲及全球連繫;第二是團隊的價值與合作,相信團隊合作精神可帶領集團繼續成長。

「亞太區是滙豐過去及未來的重心(heart of both HSBC’s past and its future),滙豐已承諾在亞洲投入60億美元,隨3位業務負責人移居亞洲,將獲得充分的資金、資源及注意力。」王冬勝表示,期待出任上海滙豐主席一職,並對廖宜建及Rosha領導滙豐亞太區業務感興奮,相信新的領導層能使大家正確地將戰略重點放在集團希望長期發展及多元化的業務上。

王冬勝並感謝任內曾與多任出眾的滙豐CEO共事,指能與紀勤(Mike Geoghegan), 歐智華(Stuart Gulliver)、范寧(John Flint)、祈耀年(Noel Quinn)及查史美倫共事感到榮幸,最後並感謝各位亞太區同事,指他們是其靈感來源,高興能一起合作。

