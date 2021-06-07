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【畢業生出路】HKTVmall畢業生培訓計劃接受報名　任何學科邊做邊學月薪2萬元

商業 14:36 2021/06/07

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HKTVmall宣布，畢業生培訓計劃2021接受報名。（HKTVmall facebook圖片）

電子商貿成大趨勢，HKTVmall宣布，畢業生培訓計劃2021接受報名，任何學科的大學畢業生都可參加，工作經驗少於1年，兼提供12個月在職培訓，但月薪達2萬元，6月30日截止。

【環保職位】環境局再推逾800個職位　涉電動車減廢為期3個月至1年　

【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲

畢業生培訓計劃2021分3個部門，包括客戶服務部、O2O門市業務及市場部、物流及倉務部。客戶服務部要與客戶溝通，故要求畢業生精通英語、粵語和普通話，亦要精通中文輸入法及文書處理，同時服務態度要優良，能夠身兼多項任務。

O2O門市業務及市場部適合有志於零售管理方面發展的畢業生，將有機會擔任店舖內不同的崗位，領導不同的零售項目，並支援公司的業務策略。部門要求畢業生具有較強的商業頭腦，對數字敏感，擁有邏輯分析和執行能力，而且願意輪班工作，包括夜班和假期輪班。

物流及倉務部將讓畢業生全面了解自動化客戶訂單管理系統，以及物流和倉務整個週期的運作，適合有志於物流及倉務管理領域，建立長期職業生涯的畢業生。部門要求畢業生精通中英文說話及書寫能力，亦需要願意輪班工作，包括夜班和假期輪班。

雖然各部門的職責及要求不同，但相同的是，公司將安排導師指導畢業生，提供在職培訓、內部培訓和外部課程，以培養和鞏固日常營運所需的知識和管理技能，為期12個月。

2021傑出專業女性及女企業家選舉現已接受提名　疫情下着重創新與創造力

責任編輯：朱悅瀅

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