【新冠疫苗】逾200世界領袖促G7出資 助貧窮國家接種

7國集團（G7）峰會在英國召開之際，全球逾200位知名人士聯署，呼籲G7成員國為全世界新冠疫苗接種計劃提供資金。參與聯署包括英國前首相貝理雅等約100名前政壇領袖，他們強調G7資助疫苗接種計劃，符合每個國家利益。

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230位知名人士公開呼籲，G7成員國應分擔低收入國家接種疫苗，660億美元（約5,148億港元）中3分之2的計劃開支，即440億美元（約3,432億港元）。參與聯署前政治領袖約100人，當中包括聯合國前秘書站潘基文、前英國首相貝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）等。白高敦表示，英國人每星期只需付出30便士（約3.3港元），便可令全球民眾接種疫苗。

參與聯署的全球領袖認為，各國在2020年未能好好合作，希望2021年能有新景象，強調支持中低收入國家獲得疫苗並非完全是善舉，而是符合每個國家戰略利益做法，更是史上最好的公共投資。信件表示，首先要求G7成員國承諾提供聯合國疫苗、測試及治療相關計劃開支的67%資金。其後再就疫苗共享、臨時專利豁免等方面協商，令各大洲都能生產疫苗，或需疫苗製造商公開配方及技術知識。

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信件引用救助兒童會（Save the Children）數據表示，計劃已獲得G7成員國民眾支持。英國79%受訪民眾認同，英國應承擔部分費用，在美國、德國、加拿大亦錄得逾7成支持率。

責任編輯：李俊儀