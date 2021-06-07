【英國王室】哈里梅根不再受限 盡情「收大禮」賀次女出生

哈里與夫人梅根於上周五（4日）迎來家庭新成員，莉莉小公主的出生。由於哈里及梅根已放棄英國王室身份，意味哈里夫婦將不再是高級王室成員，無須遵從嚴格王室禮儀，哈里一家可以盡情「收大禮」。

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哈里梅根在哥哥阿奇（Archie）2019年出生時，由於仍屬於高級王室成員，因此收受禮物時受嚴格王室禮儀約束，在任何場合接收禮物時，必須遵守官方禮儀。據王室網站指出，王室成員理應不收取任何帶利益輸送的禮物，包括款待服務等。在接受禮物前，應充分考慮送禮者身份、送禮原因、場合及禮物性質。

哈里梅根曾透露阿奇收過其曾祖母英女王伊利沙伯二世於聖誕節贈送的窩夫機，以及奧花雲費的讀書俱樂部為他生日送的書本。

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他們自淡出英國王室並移居美國後，二人亦不再是高級王室成員，無須遵守傳統王室成員守則。哈里梅根周日（6日）公布喜訊，宣布女兒「莉莉貝特."莉莉".戴安娜.蒙巴頓-溫莎」（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）在上周五於加州一間醫院出生。

這表示莉莉出生後，哈里一家能接受任何禮物，包括來自贊助商、帶利益關係的禮物，預料莉莉所收取的禮物會較哥哥阿奇豐富。然而，哈里梅根估計會鼓勵公眾作慈善捐款，而不是為莉莉送禮物，一如當年阿奇出生時，哈里梅根呼籲公眾為慈善機構捐款，把愛與支持傳遞給有需要人士。

責任編輯：郭麗明