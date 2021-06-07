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消息：電子消費券擬下月4日起接受申請　料最快可在暑假內領取

理財智慧 14:31 2021/06/07

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早前財政司司長陳茂波公布新一份《財政預算案》，將向每名18歲以上港人派發5,000元電子消費券，以刺激消費意欲、從而帶動本地經濟復甦，並初步會分5個月發放，每月發放1,000元。有消息指，政府計劃於7月4日（周日）或7月5日（周一）起，市民可於網上登記或填書面表格，申請消費券，預料最快可在暑假內領取消費券。

財政司司長陳茂波今早（7日）表示，5,000元電子消費券的準備工作已進入最後階段，並正與四間電子支付工具營辦商進行統測試，若測試順利，將於6月下旬公布計劃詳情，預計7月起接受登記。

值得注意的是，消息指，市民在申請電子消費券時，需申報離港居住的指定時間，如離港定居則必須提供原因，即電子消費券並非所有市民均可申請。當局亦早前加入「在港居住條款」，若長時間不在香港居住人士，則未能享有消費券計劃，詳情有待公布。

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責任編輯：黎淑雯

陳茂波 電子消費券 財務自由 財政預算案 電子支付 財政司
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