【Tesla】Tesla恐面臨最大供應鏈挑戰　馬斯克：對芯片短缺感不安

Tesla日前宣布，將正式停產新款Model S的加強版Model Plaid Plus。據外媒CNBC報導，Model S Plaid將於本周交付，而同年Tesla不斷提升另外兩款受歡迎車輛Model 3和Model Y的價格。行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱，汽車的價格上漲是歸咎於供應鏈問題，坦言對芯片短缺感到不安。

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Tesla行政總裁馬斯克週日在Twitter上發布消息稱，已取消生產Model S Plaid Plus。馬斯克表示，他們的新款 Model S Plaid將擁有1,100馬力，其時速0至96公里的加速時間低於2秒，續航里程約628公里。而原定計劃於6月3日為Model S Plaid舉行的交付儀式，亦推遲到6月10日舉行，稱該款車輛仍需再進行一周的調整。

Tesla除了不斷改良及推出新款汽車，事實上一直在努力解決供應鏈問題，尤其是芯片短缺問題。與其他北美汽車製造商一樣，Tesla最近為北美客戶取消了價格較低的Model 3和Model Y 汽車前排乘客座椅上的傳感器和腰部支撐。馬斯克在近月的電話會議表示，Tesla在本年度第一季度有經歷了最困難的供應鏈挑戰，尤其在零件的供應上。他強調，Tesla內部對芯片短缺感到不安，並認為這是一個巨大的挑戰。

另外，Tesla不斷提升旗下兩款最受歡迎車輛Model 3和Model Y的價格。馬斯克在Twitter上亦表示，兩款汽車的價格上漲應歸咎於整個行業都在面對的供應鏈問題，尤其是原材料。

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責任編輯：張凱琳