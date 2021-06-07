【恒大股價】恒大澄清網絡言論後市拗腰升逾3%　「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」

▲ 【恒大股價】恒大澄清網絡言論 「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」

恒大 （03333） 近日成為輿論的焦點，網上傳出公司打折賣房、經營狀況出問題、資金鏈斷層等言論。恒大今日（7日）就個別網絡不實言論在官網發表聲明指，公司生產經營一切正常，對惡意造謠者，將依法追究法律責任。

恒大股價一度跌逾半成，見1年低位，盤中低見10.82元，惟尾市拗腰反彈，全日收報11.78元，升逾3%；恒大物業 （06666） 全日跌1%，收報9.01元；恒大汽車 （00708） 全日跌3.7%，收34.25元。

恒大發聲明指，近日公司舉辦一年一度的「5·31購房節」，推出的階段性特大優惠措施，僅限於單棟去化率95%以上的尾盤，超大戶型、底頂樓層、商鋪等產品。所有常規產品的銷售價格、優惠折扣及付款方式沒做任何調整。

另外，恒大指， 針對公司個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，集團高度重視並安排兌付；公司與盛京銀行 （02066） 開展的金融業務，均符合國家的相關法律法規。公司生產經營一切正常，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。

目前恒大已完成以民生地產為基礎的「多元產業+數字科技」轉型，旗下8大產業已擁有中國恒大、恒大汽車、恒大物業、恒騰網絡 （01036） 4家上市公司，房車寶、恒大童世界、恒大冰泉等也將陸續分拆上市。

市傳內地金融監管機構正在調查恒大與盛京銀行之間的交易，原因有指恒大是盛京銀行的大股東，而該行通過不透明的交易購買大量恒大債券，面臨一定的風險，最終可能導致破產或要政府主導救助。

相關文章：【恒大汽車】恒馳5款車將於新疆測試、系列年底試產 恒大汽車曾跌逾9%

【恒大股價】恒大沽空率逾6成 市場憂批股 許家印講減債：月底實現一條紅線變綠

【配股潮】恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億、股價低開12%

編輯：吳敏芳