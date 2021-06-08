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【航空告急】香港航空證實重組　料擬再裁員千人及短期主攻貨運（第三版）

Hot Talk 11:15 2021/06/08

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香港航空暫時會主攻貨運業務，暫停營運A320機組一年。

全球航空市場仍未回復正軌，國際間旅遊仍然停滯。消息指，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空（Hong Kong Airlines），將會再次裁減約千名員工，香港航空暫時會主攻貨運業務，暫停營運A320機組一年。港航證實將會重組。

港航發言人指，公司有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構。 我們會在未來數天向員工公佈有關詳情。

據悉，香港航空現時每周只有一班載客客機，首季載客量少於8000人。據本地傳媒引述消息報道，香港航空短期內只會營運8架A330機隊，A320機隊則會暫停一年，佔港航機隊約三分之一，往來上海航班亦會削減至每星期一班。香港航空未有回應。

香港航空將簡化體制　確認細節後盡快公布

據本報獲得的香港航空內部信顯示，香港航空為確保集團在具挑戰的環境中保持良好的狀況，將進行內部架構重組，以達致更簡化及更有效的體制，因此有些部門將會合併，部分職位將會重整，目前正有待人力資源部及管理層的審核及同意，當所有細節確認後，會盡快公布，希望同事保持冷靜，不要胡亂猜測。

內部信指，過去一年香港航空的業務受到疫情的嚴重影響，集團曾兩度嘗試回復業務，但都未能成功，航空需求急挫，基於各國仍實施嚴謹的封關政策，預期疫後的航運復甦之路將相當緩慢。信中又稱，雖然香港航空已採用一系列的節省成本措施，包括無薪假，並專注貨運業務，但集團架構太大，目前的業務規模又相當小，故此有關措施長遠不能持久。

香港快運Flycation早前煞停，詳見【下一頁】

報道指，香港航空擬再裁減一半人手，涉及約1000人，惟未有最終定案。去年2月已裁減400名不同部門的員工，去年12月再裁減250個空中服務員。今年4月，香港航空為機師提供離職計劃，並稱不能保證未來能如期續簽證。

國泰航空 （00293） 早前重新招聘一副機師（First Officer）、二副機師（Second Officer），只供香港永久居民申請，而且應徵人士除了達到相應飛行資歷，國泰航空要求應徵者必須已經接種兩劑新冠疫苗。

（第二版加入港航內部信；第三版加入港航回應）

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港股 機師 國泰航空（00293） 航空 香港航空 國泰航空 香港 裁員

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