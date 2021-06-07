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【汽車股】吉利一個月反彈三成　是否仍可吸納？

股市 13:30 2021/06/07

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過去一個月，吉利汽車 （00175） 股價反彈三成至22元水平，不少投資者關心此股是否可以短炒獲利。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒分析指，吉利在100天綫、24元左右有較大阻力，如有意短炒可留意今日股價會否「高開高走」，如股價高走、成交配合，料可跟入獲利；倘股價「先高後低」，應在22.5元或21元以下買入較為值搏。想知更多專家分析，立即睇片：
 

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：

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點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

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汽車 吉利汽車（00175） 汽車股
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