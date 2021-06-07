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【大行點睇】長城汽車兩款新車型即將上市 獲大和上調目標價近3成

股樓投資 14:32 2021/06/07

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大和發表研究報告指，長城汽車（02333）的智能車型將會搭載固態光達感測器，料智能駕駛功能有助提振「WEY」品牌的銷售。該行重申予長汽「買入」評級，並將目標價由25元上調至32元。長汽現升1.1%至23.45元，成交3.1億元。

【樓市現象】白居二群起入市 天水圍居屋超旺場 點解呢個屋苑咁搶手?  詳情請看[下一頁]

該行指，Ibeo將會向長汽提供光達技術，即可透過連續閃爍技術偵測到130米內20厘米的物體，而長汽將基於咖啡智能平台生產首款L3車型WEY Mocha。該車型將會設有3個光達感測器以覆蓋360度，並達到高速公路導航和自動泊車功能。

【大行點睇】 瑞銀最新最看好 7大本地股一覽  詳情請看[下一頁]
　　
該行認為，長汽的股權激勵計劃將有助銷售目標由121萬輛增至127萬輛，而WEY Mocha及Macciato將會分別於5月及7月上市，料可重振WEY的銷售。該行將公司的銷售預測由128萬輛增至131萬輛，明年則增至154萬輛，以反映激勵計劃的目標更高。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 成交 目標價 自動泊車 導航 汽車 長城汽車（02333）
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