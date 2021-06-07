  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (一) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟

環球社會熱點 13:30 2021/06/07

分享：

隨著新冠疫苗接種計劃加快，各國考慮推出新冠疫苗護照重啟旅遊業。日本媒體報稱，日本政府或在夏季推行疫苗護照，方便已接種新冠疫苗的國民商務出行。據悉，日本會首先頒發紙質疫苗護照，再在年底前發出電子版本。

日本6人打錯針 一次打多5劑新冠疫苗 【下一頁】

日本媒體《日經亞洲）（Nikkei Asia）引述消息人士報道，日本將在今年夏季向已完成接種疫苗國民，頒發疫苗接種證書，希望此舉能夠促進商務旅遊等經濟活動。報道指，日本政府高級官員最近外訪歐洲、美國等地時，不時被問及是否已接種疫苗，所以當中部分人已持有類似的非官方證明文件。由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，正在討論詳細方案。

據悉，日本政府將在夏季頒發紙質證明書，然後在年底前頒發電子版本，屆時民眾或可通過智能手機應用程式獲取。疫苗護照會由地方政府簽發，當中涵蓋持證人姓名、接種疫苗種類、接種日期等訊息，料護照將與日本國家疫苗接種記錄系統相通。除商務人士外，有意出國留學日本公民、居住在日本且有意回國的外國人亦是預期使用人群。

日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果 【下一頁】

日本對外貿易委員會（Japan Foreign Trade Council）主席小林健表示，若疫苗護照能保障出入境自由將會十分理想。但日本疫苗接種速度明顯落後其他發達國家，世界數據統計網站Our World in Data顯示，日本首劑疫苗接種率只有約8.7%，完成2劑接種率更只有3%，當中大部分為醫護人員及長者。

責任編輯：李俊儀

相關文章

日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
2021/06/03
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
2021/06/03
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
2021/06/02
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
【新冠疫苗】日本開放企業及大學接種 隨時再加速
2021/06/01
【新冠疫苗】日本開放企業及大學接種 隨時再加速
【東京奧運】澳洲壘球隊抵達日本 首批外國選手入境
2021/06/01
【東京奧運】澳洲壘球隊抵達日本 首批外國選手入境

你可能感興趣

日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
17:26 2021/06/03
日本男性最多可獲4周侍產假 望減慢少子化
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
10:11 2021/06/03
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
14:07 2021/06/02
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
治療 傳染病 日本 旅遊行業 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 貿易 亞洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間22:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單