日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟

隨著新冠疫苗接種計劃加快，各國考慮推出新冠疫苗護照重啟旅遊業。日本媒體報稱，日本政府或在夏季推行疫苗護照，方便已接種新冠疫苗的國民商務出行。據悉，日本會首先頒發紙質疫苗護照，再在年底前發出電子版本。

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日本媒體《日經亞洲）（Nikkei Asia）引述消息人士報道，日本將在今年夏季向已完成接種疫苗國民，頒發疫苗接種證書，希望此舉能夠促進商務旅遊等經濟活動。報道指，日本政府高級官員最近外訪歐洲、美國等地時，不時被問及是否已接種疫苗，所以當中部分人已持有類似的非官方證明文件。由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，正在討論詳細方案。

據悉，日本政府將在夏季頒發紙質證明書，然後在年底前頒發電子版本，屆時民眾或可通過智能手機應用程式獲取。疫苗護照會由地方政府簽發，當中涵蓋持證人姓名、接種疫苗種類、接種日期等訊息，料護照將與日本國家疫苗接種記錄系統相通。除商務人士外，有意出國留學日本公民、居住在日本且有意回國的外國人亦是預期使用人群。

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日本對外貿易委員會（Japan Foreign Trade Council）主席小林健表示，若疫苗護照能保障出入境自由將會十分理想。但日本疫苗接種速度明顯落後其他發達國家，世界數據統計網站Our World in Data顯示，日本首劑疫苗接種率只有約8.7%，完成2劑接種率更只有3%，當中大部分為醫護人員及長者。

責任編輯：李俊儀